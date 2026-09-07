Découverte et visite d’un poste d’aiguillage SNCF Réseau à Laroche-Migennes, Gare de Laroche-Migennes, Migennes

Informations pratiques

Découverte et visite d’un poste d’aiguillage SNCF Réseau à Laroche-Migennes 19 et 20 septembre Gare de Laroche-Migennes Yonne

Inscription sur https://affluences.com/ à partir du 3 septembre 2026. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF. Limité à 6 personnes par créneau. Durée de la visite : 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

SNCF Réseau vous ouvre les portes du poste d’aiguillage de Laroche-Migennes. Une occasion unique de découvrir son histoire, sa technologie et le quotidien des agents qui assurent la gestion des circulations ferroviaires.

Gare de Laroche-Migennes 22 place Paul Bert, 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/ »}]

SNCF Réseau vous ouvre les portes du **poste d’aiguillage de Laroche-Migennes**. Une occasion unique de découvrir son **histoire**, sa **technologie** et le quotidien des **agents** qui assurent la…

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