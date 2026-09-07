Visite libre de l’église du Christ-Roi de Migennes, Église du Christ-Roi, Migennes
vendredi 18 septembre 2026 · Église du Christ-Roi · Migennes
Informations pratiques
Visite libre de l’église du Christ-Roi de Migennes 18 – 20 septembre Église du Christ-Roi Yonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église du Christ-Roi de Migennes.
Au XXe siècle, Pierre-Joseph Magne, curé de Migennes, a l’idée de construire une sorte de basilique baptisée « la Lourdes des Cheminots ». Cette église est la première au monde dédiée au culte du Christ-Roi et la première en France à posséder une armature en béton armé.
Conformément à sa volonté, il est inhumé sous la dalle de la crypte de l’église et sa mémoire est pérennisée dans la nef par un vitrail sur lequel il tient « son église » miniaturisée dans ses bras.
Église du Christ-Roi 3 avenue Marcellin Berthelot, 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 80 03 70 http://www.tourisme-migennes.fr Entrée libre
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église du Christ-Roi de Migennes.
© Daytona Goguelat
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