Exposition « Henri Vincenot – Représenter le chemin de fer », Gare de Laroche-Migennes, Migennes

Informations pratiques

Exposition « Henri Vincenot – Représenter le chemin de fer » 19 et 20 septembre Gare de Laroche-Migennes Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Installée dans la voiture pilote, cette exposition proposée par la Société Henri Vincenot invite à découvrir le chemin de fer à travers le regard de cet écrivain, peintre et dessinateur profondément marqué par l’univers ferroviaire. Son œuvre accorde une place importante aux trains, aux cheminots et à leur quotidien.

Dessins, peintures et représentations du monde ferroviaire permettent de découvrir comment Henri Vincenot a transformé cet univers en véritable matière artistique et mémorielle.

L’exposition est complétée par une exposition photographique consacrée au chemin de fer, offrant un autre regard sur les hommes, les machines et les paysages qui ont façonné cette histoire.

Deux regards, deux façons de représenter le rail : par le trait et par l’objectif.

Gare de Laroche-Migennes 22 Place Paul Bert, 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386800370 http://afcl2d29135.fr Exposition ferroviaire avec locomotives anciennes, voitures voyageurs Corail, UIC. Circulation d’un autorail Picasso et stand modélisme Accès par le quai J de la gare de Laroche Migennes

Installée dans la voiture pilote, cette exposition proposée par la Société Henri Vincenot invite à découvrir le chemin de fer à travers le regard de cet écrivain, peintre et dessinateur profondément …

© Gravure Henri Vincenot