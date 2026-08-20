Exposition ferroviaire Rotonde de Laroche Migennes, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
samedi 19 septembre 2026 · Gare de Laroche-Migennes · Migennes
Informations pratiques
Exposition ferroviaire Rotonde de Laroche Migennes 19 et 20 septembre Gare de Laroche-Migennes Yonne
Visite libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez assister à une exposition ferroviaire avec des locomotives anciennes et des voitures voyageurs ex-SNCF. Vous pourrez découvrir la circulation d’un autorail Picasso.
Une exposition modélisme avec réseaux miniatures, une exposition de photographies et visite de la rotonde du dépôt de Laroche Migennes vous sera également présenté !
Gare de Laroche-Migennes 22 Place Paul Bert, 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386800370 http://afcl2d29135.fr Exposition ferroviaire avec locomotives anciennes, voitures voyageurs Corail, UIC. Circulation d’un autorail Picasso et stand modélisme Accès par le quai J de la gare de Laroche Migennes
Exposition ferroviaire avec locomotives anciennes et voitures voyageurs ex-SNCF. Circulation d’un autorail Picasso. Exposition de modélisme avec réseaux miniatures et exposition photo.
©AFCL
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