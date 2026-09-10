Présentation de l’autorail Picasso X4039, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
samedi 19 septembre 2026 · Gare de Laroche-Migennes · Migennes
Informations pratiques
Présentation de l’autorail Picasso X4039 19 et 20 septembre Gare de Laroche-Migennes Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Acquis en 1983 après son retrait du service SNCF, le Picasso X 4039 est l’autorail emblématique de l’ABFC.
Depuis plus de 40 ans, il parcourt les lignes françaises et contribue à faire vivre le patrimoine ferroviaire.
Restauré dans sa livrée d’origine, il a même représenté les anciennes « Michelines » sur les Champs-Élysées en 2002.
Après une importante panne en 2019, il a retrouvé une seconde jeunesse grâce au travail de nombreuses associations.
Aujourd’hui encore, ce train construit en 1961 poursuit sa seconde carrière au service de la mémoire ferroviaire.
Gare de Laroche-Migennes 22 Place Paul Bert, 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386800370 http://afcl2d29135.fr Exposition ferroviaire avec locomotives anciennes, voitures voyageurs Corail, UIC. Circulation d’un autorail Picasso et stand modélisme Accès par le quai J de la gare de Laroche Migennes
Acquis en 1983 après son retrait du service SNCF, le Picasso X 4039 est l’autorail emblématique de l’ABFC.
© ABFC
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