Exposition cartophiles sur le chemin de fer, Gare de Laroche-Migennes, Migennes

Informations pratiques

Exposition cartophiles sur le chemin de fer 19 et 20 septembre Gare de Laroche-Migennes Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Passionnés depuis plus de 50 ans, les Cheminots Philatélistes de Laroche-Migennes et de l’Yonne font vivre la mémoire ferroviaire à travers leurs collections.

Cette exposition invite à remonter le temps grâce à des photographies, cartes postales, timbres et documents de collection consacrés à l’univers ferroviaire. Gare de Laroche-Migennes, lignes de l’Yonne, anciennes voies ferrées, locomotives et souvenirs de manifestations : autant de témoignages qui racontent l’importance du chemin de fer dans l’histoire du territoire.

Un voyage dans le temps, entre passion ferroviaire et mémoire locale.

Gare de Laroche-Migennes 22 Place Paul Bert, 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386800370 http://afcl2d29135.fr Exposition ferroviaire avec locomotives anciennes, voitures voyageurs Corail, UIC. Circulation d’un autorail Picasso et stand modélisme Accès par le quai J de la gare de Laroche Migennes

Passionnés depuis plus de 50 ans, les Cheminots Philatélistes de Laroche-Migennes et de l’Yonne font vivre la mémoire ferroviaire à travers leurs collections.

© Association des Cheminots Philatélistes de Laroche Migennes