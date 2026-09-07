Visite d’une voiture pilote, Gare de Laroche-Migennes, Migennes

Informations pratiques

Visite d’une voiture pilote 19 et 20 septembre Gare de Laroche-Migennes Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez visiter l’intérieur de la seule voiture Corail dite « pilote » de type B6Dux actuellement préservée en France.

Apprenez tout ce qu’il faut savoir sur cette machine étonnante et découvrez une exposition passionnante sur Henri Vincenot à l’intérieur.

Cette visite est organisée avec l’ARCET, Association Rhône-Alpine de Conservation d’Engins Thermiques.

Gare de Laroche-Migennes 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://site.asso-arcet.com/ https://www.facebook.com/arcetasso/?locale=fr_FR L’exposition de locomotives avec visites commentées des compartiments moteurs et des cabines de conduite se déroule dans l’ancien dépôt des locomotives de Laroche-Migennes. L’exposition de photos et d’affiches se tient dans la rotonde. par le train et parking à proximité.

Venez visiter l’intérieur de la seule voiture Corail dite « pilote » de type B6Dux actuellement préservée en France.

© Zoé Touchard