Visite libre des abords de la rotonde de la gare de Laroche-Migennes, Gare de Laroche-Migennes, Migennes

Informations pratiques

Visite libre des abords de la rotonde de la gare de Laroche-Migennes 19 et 20 septembre Gare de Laroche-Migennes Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La construction du dépôt permet la création en 1876 d’une première rotonde pouvant remiser 48 machines. Autour, on ajoute des bureaux, des magasins, des ateliers de levage, des magasins à sable, deux grues hydrauliques… 700 ouvriers y travaillent 24h/24.

Après la Première Guerre mondiale, on aménage une seconde rotonde circulaire de 45 voies et une troisième rotonde semi-circulaire partiellement couverte de 22 voies. À Migennes, il ne reste plus que cette rotonde construite en béton.

Pour la toute première fois, remontez le temps et partez à la découverte de la dernière rotonde du site ferroviaire de Laroche-Migennes.

Cette visite est organisée avec le soutien de la SNCF.

Gare de Laroche-Migennes 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://site.asso-arcet.com/ https://www.facebook.com/arcetasso/?locale=fr_FR L’exposition de locomotives avec visites commentées des compartiments moteurs et des cabines de conduite se déroule dans l’ancien dépôt des locomotives de Laroche-Migennes. L’exposition de photos et d’affiches se tient dans la rotonde. par le train et parking à proximité.

La construction du dépôt permet la création en 1876 d’une première rotonde pouvant remiser 48 machines. Autour, on ajoute des bureaux, des magasins, des ateliers de levage, des magasins à sable, deux…

© Daytona Goguelat