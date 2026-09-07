Visite libre de l’exposition artistique « Tout en rond » de Véronique Fanti – Peinture sur Tondo, Office de tourisme du Migennois, Migennes

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition artistique « Tout en rond » de Véronique Fanti – Peinture sur Tondo 18 et 19 septembre Office de tourisme du Migennois Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour exprimer sa créativité, Véronique Fanti réalise de la peinture sur Tondo – format utilisé en art depuis l’Antiquité et la Renaissance italienne – avec son exposition «Tout en rond ». D’après elle, le Tondo évoque un sentiment d’unité et de complétude, permettant au spectateur de se plonger dans l’œuvre.

Office de tourisme du Migennois 1 place François Mitterrand, 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 80 03 70 https://www.tourisme-migennois.fr https://www.facebook.com/tourisme.migennois/ L’Office de tourisme du Migennois vous accueille dans les locaux rénovés du mythique cabaret-dancing de l’Escale. L’exposition permanente d’un fragment restauré de la mosaïque gallo-romaine de Migennes y est visible aux heures d’ouverture.

Vitrine touristique et culturelle des 8 communes qui forment son territoire, l’Office de tourisme s’ouvre également à toute sortes de cultures par le biais de sa salle d’exposition, espace Mitigana, dédiée à des expositions artistiques régionales de qualité.

Il propose également la location de chambres, de vélos, les visites guidées, la billetterie pour les concerts à l’Escale, la vente de cartes pêches, etc. Parking – Gare Laroche-Migennes.

Pour exprimer sa créativité, Véronique Fanti réalise de la peinture sur Tondo – format utilisé en art depuis l’Antiquité et la Renaissance italienne – avec son exposition «Tout en rond ». D’après le…

© Véronique Fanti