Présentation des nouvelles acquisitions patrimoniales de la bibliothèque d’étude et du patrimoine, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Grenoble
dimanche 20 septembre 2026 · Bibliothèque d’étude et du patrimoine · Grenoble
Informations pratiques
Présentation des nouvelles acquisitions patrimoniales de la bibliothèque d’étude et du patrimoine Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
La bibliothèque municipale d’étude et du patrimoine a pour mission principale la conservation et la valorisation d’un patrimoine écrit et graphique constitué principalement de manuscrits, livres imprimés et documents iconographiques. Cette collection continue d’être enrichie par des acquisitions régulières à découvrir dans le hall.
Entrée libre
Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12 Boulevard Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476862100 https://bm-grenoble.fr/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine.aspx La bibliothèque est construite sur un terrain de 1700 m² selon un plan rectangulaire avec une des extrémités en arrondi tandis que l’autre présente une façade aveugle. Elle est couverte d’un toit terrasse. Cet édifice en béton armé est porté par 326 pieux moulés dans le sol, de 12 à 14 mètres de longueur. Les sous-sols sont occupés par les locaux techniques. Au rez-de-chaussée, se trouve le grand hall d’accueil. Les 4 étages suivants (1, 2, 3 et 4) abritent les 33 kms de rayonnage du silo (lieu de stockage des livres). Le 5e étage est dévolu en partie aux dépôts ainsi qu’à la consultation. La grande salle pour le public (capacité de 250 places) partage le 6e étage avec le service administratif. Il existe un 7e étage pour des bureaux et des loges. Au total, la bibliothèque conserve dans ses murs 800 000 ouvrages. Tram A et C : arrêt Chavant. Bus C1, C4, 18 : arrêt Chavant. Parkings payants à proximité / Pistes cyclables.
Journées européennes du patrimoine
©Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Ville de Grenoble
À voir aussi à Grenoble (Isère)
- Play’n Export, CCI Grenoble, Grenoble 2 juillet 2026
- Huis Clos Espace 600 Grenoble 2 juillet 2026
- Peste Blanche Théâtre 145 Grenoble 2 juillet 2026
- BORDERLINE COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble 3 juillet 2026
- Richard III n’aura pas lieu Théâtre 145 Grenoble 3 juillet 2026