Présentation des romans de la rentrée, Bibliothèque l’Aqueduc, Chaumes-en-Retz
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque l'Aqueduc · Chaumes-en-Retz
Informations pratiques
Présentation des romans de la rentrée Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque l’Aqueduc Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Nous vous présentons nos coups de cœur de la rentrée littéraire.
Autour d’une boisson chaude, venez découvrir vos prochaines lectures !
Bibliothèque l’Aqueduc 5 rue des écoliers 44320 Chaumes en Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire 07 64 61 84 32 https://bibliotheques.chaumesenretz.fr https://www.facebook.com/bibliothequesdechaumesenretz [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/les-romans-de-la-rentree2 »}]
Biblis en folie 2026
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