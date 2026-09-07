Présentation des romans de la rentrée, Bibliothèque l’Aqueduc, Chaumes-en-Retz

Informations pratiques

Présentation des romans de la rentrée Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque l’Aqueduc Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Nous vous présentons nos coups de cœur de la rentrée littéraire.

Autour d’une boisson chaude, venez découvrir vos prochaines lectures !

Bibliothèque l’Aqueduc 5 rue des écoliers 44320 Chaumes en Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire 07 64 61 84 32 https://bibliotheques.chaumesenretz.fr https://www.facebook.com/bibliothequesdechaumesenretz [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/les-romans-de-la-rentree2 »}]

Biblis en folie 2026

©bibliothèques de Chaumes en Retz