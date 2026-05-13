Présentation des travaux d’élèves autour d’une œuvre de Shirley Jaffe, Musée d’art moderne, Céret
Présentation des travaux d’élèves autour d’une œuvre de Shirley Jaffe, Musée d’art moderne, Céret samedi 23 mai 2026.
Présentation des travaux d’élèves autour d’une œuvre de Shirley Jaffe Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’art moderne Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Présentation des travaux d’élèves autour d’une œuvre de Shirley Jaffe
Musée d’art moderne 8 Boulevard Maréchal Joffre, 66400 Céret, France Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468872776 https://www.musee-ceret.com Collections autour d’œuvres réalisées dans un lieu et d’ensembles représentatifs du travail d’artistes du XXe siècle. Autoroute A9, sortie N° 43 Le Boulou ou par la Nationale 9. Au Boulou, prendre la direction de Céret par la Départementale 115. Parking proche du musée : Parking des Tins. Services d’autobus depuis la gare SNCF de Perpignan (ligne Lio 530).
Présentation des travaux d’élèves autour d’une œuvre de Shirley Jaffe
© Shirley Jaffe, Four horizons, 1989, Adagp, Paris, 2026. Crédit photo : Robin Townsend
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