Présentation d’œuvres par les élèves du Lycée Eugène Ionesco d’Issy-les-Moulineaux, Galerie des Gobelins – Mobilier national, Paris

Présentation d’œuvres par les élèves du Lycée Eugène Ionesco d’Issy-les-Moulineaux Samedi 23 mai, 19h00 Galerie des Gobelins – Mobilier national Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Dans le cadre de l’opération d’éducation artistique et culturelle « La classe, l’œuvre ! », les élèves de seconde option Histoire des Arts du lycée Eugène Ionesco d’Issy-les-Moulineaux se glissent dans la peau de médiateurs le temps d’une soirée. Ils présenteront un florilège d’œuvres de l’exposition Sèvres, une passion Rothschild. De la villa Ephrussi à Paris : vases en porcelaines, biscuits ou services de table n’auront plus de secrets pour les visiteurs !

Galerie des Gobelins – Mobilier national 42 Avenue des Gobelins, 75013 Paris, France Paris 75013 Quartier de Croulebarbe Paris Île-de-France 0144085349 http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr https://fr-fr.facebook.com/pages/Mobilier-national/129079533787687 [{« link »: « https://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/expositions-et-evenements/sevres-une-passion-rothschild-de-la-villa-ephrussi-a-paris »}] La Galerie des Gobelins, lieu d’exposition des collections du Mobilier national, a réouvert ses portes en 2007. Elle propose un programme d’expositions temporaires. Métro 7 – Les Gobelins.

Présentation d’œuvres par les élèves du Lycée Eugène Ionesco d’Issy-les-Moulineaux

© Victorine Durand – Sèvres Manufacture et Musée nationaux