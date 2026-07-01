Présentation du Gnomon de l’église Saint-Sulpice, Église Saint-Sulpice, Paris

Informations pratiques

Présentation du Gnomon de l’église Saint-Sulpice 19 et 20 septembre Église Saint-Sulpice Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Présentation du gnomon de l’église Saint-Sulpice, instrument de précision installé dans l’édifice en 1743 par les astronomes de l’Observatoire de Paris, en accord avec le curé de la paroisse.

Église Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice, 75006 Paris, France Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 0146332178 https://www.paroissesaintsulpice.paris M4 Saint-Sulpice, M10 Mabillon, M10, M12 Sèvres-Babylone Bus 39, 58, 63, 70, 87, 89, 95, 96

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