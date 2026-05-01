Présentation du livre aux côtés de des autrices Femmes de Bourges d’ici et d’ailleurs La Châtre
Présentation du livre aux côtés de des autrices Femmes de Bourges d’ici et d’ailleurs La Châtre mercredi 27 mai 2026.
La Châtre
Présentation du livre aux côtés de des autrices Femmes de Bourges d’ici et d’ailleurs
136 Rue nationale La Châtre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Présentation du livre aux côtés de des autrices Femmes de Bourges d’ici et d’ailleurs
Présentation du livre aux côtés de des autrices Femmes de Bourges d’ici et d’ailleurs avec les animatrice de la bibliothèque. .
136 Rue nationale La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 41 33
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English :
Book presentation alongside the authors: Femmes de Bourges d’ici et d’ailleurs
L’événement Présentation du livre aux côtés de des autrices Femmes de Bourges d’ici et d’ailleurs La Châtre a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pays de George Sand
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