Présentation du livre Camera Luminaria, la collection photographique du Château d’Eau, Le Château d’Eau, Toulouse
samedi 9 janvier 2027 · Le Château d'Eau · Toulouse
Informations pratiques
Présentation du livre Camera Luminaria, la collection photographique du Château d’Eau Samedi 9 janvier 2027, 15h00 Le Château d’Eau Haute-Garonne
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-09T15:00:00+01:00 – 2027-01-09T17:00:00+01:00
Fin : 2027-01-09T15:00:00+01:00 – 2027-01-09T17:00:00+01:00
Présentation du livre Camera luminaria, la collection photographique du Château d’Eau, édité par Le Bec en l’air, avec les textes de Nathalie Boulouch. Livre édité à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie avec le soutien du ministère de la Culture et du CNL.
Le Château d’Eau Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0534245235 https://chateaudeau.toulouse.fr La galerie Le Château d’Eau est un lieu d’expositions et d’événements de photographie à Toulouse.
Présentation du livre Camera luminaria, la collection photographique du Château d’Eau, édité par Le Bec en l’air, avec les textes de Nathalie Boulouch. Livre édité à l’occasion du Bicentenaire de la…
© Garcia I Sanchez, Collection Château d’Eau, Toulouse
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