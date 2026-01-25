Informations pratiques

Uffholtz

Présentation du livre Le fascisme italien en France

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-29 18:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Découvrez l’histoire méconnue de la diffusion du fascisme italien en France et son influence sur les communautés italiennes.

Cette conférence revient sur la diffusion du fascisme italien en France entre 1919 et 1945. À travers la propagande, les réseaux et les structures d’encadrement destinés aux Italiens de l’étranger, elle éclaire une histoire de l’immigration italienne encore méconnue, entre adhésion au fascisme et engagement antifasciste. .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

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English :

Discover the little-known history of the spread of Italian fascism in France and its influence on Italian communities.

L’événement Présentation du livre Le fascisme italien en France Uffholtz a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay