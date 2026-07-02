Présentation du manuscrit « Le Petit Thalamus », Archives de Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Présentation du manuscrit « Le Petit Thalamus » Samedi 19 septembre, 17h00 Archives de Montpellier Hérault

Gratuit. Entrée par la Médiathèque Émile-Zola, 3ème étage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Source essentielle pour l’histoire de la ville, le manuscrit du Petit Thalamus, conservé aux Archives de Montpellier, retrace l’histoire montpelliéraine depuis les origines du consulat, en 1204, jusqu’en 1604.

Un archiviste feuilletera et commentera ce manuscrit exceptionnel. Venez le découvrir !

Cette présentation fait suite à la conférence donnée à la médiathèque Émile-Zola autour de l’ouvrage La « Chronique française » du Petit Thalamus de Montpellier, samedi 19 septembre à 16h, salle Cinéma & Rencontres.

Archives de Montpellier 218 boulevard de l’Aéroport, 34064 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 04 67 34 87 50 https://archives.montpellier.fr/ https://x.com/ArchivesMtp34;https://www.facebook.com/archivesmontpellier/ Les Archives de Montpellier sont situées au sein de la Médiathèque centrale Émile Zola, dans le quartier Antigone. L’accueil du public se fait au 3e étage, en salle de lecture des Archives. Tramway lignes 1 et 4, arrêt Place de l’Europe. Parking Europa.

Source essentielle pour l’histoire de la ville, le manuscrit du Petit Thalamus, conservé aux Archives de Montpellier, retrace l’histoire montpelliéraine depuis les origines du consulat, en 1204, Un…

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