Présentation du métier de reliure et dorure de livres au Grenier d’Abondance, Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD), Lyon

Informations pratiques

Présentation du métier de reliure et dorure de livres au Grenier d’Abondance Samedi 19 septembre, 11h00 Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Connaissez-vous le métier de relieur doreur ?

Kolibri est un atelier de reliure artisanale. Savoir-faire et expérience sont mis au service de particuliers ou d’institutions soucieux de conserver leurs livres anciens ou récents.

Perché sur le plateau de la Croix-Rousse à Lyon, l’atelier Kolibri a été créé par Estelle Dorival. Entièrement équipé de matériel professionnel, ce bel espace aux couleurs vives a ouvert ses portes en juillet 2012.

Cisaille, presse, cousoirs, tiroirs remplis de papiers et de cuirs, grandes tables de travail, pinceaux dans leur pot de colle, sont autant d’éléments visuels et olfactifs qui constituent le quotidien d’un atelier de reliure.

Venez découvrir ce métier passionnant !

Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) 6, quai St-Vincent 69001 Lyon Lyon 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 00 44 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes XVIIIe siècle Situé au nord-ouest de Lyon, sur la rive gauche de la Saône, le Grenier d’abondance a été construit entre 1722 et 1728 par l’architecte Claude Bertaud de la Vaure pour conserver le blé nécessaire à l’alimentation annuelle des quelques cent vingt mille Lyonnais de l’époque. Après l’édit instituant la libre circulation des grains (1763), le bâtiment est rapidement affecté à des usages militaires : magasin d’artillerie, arsenal puis caserne jusqu’en 1987. Le départ de la Gendarmerie nationale permet alors au ministère de la Culture d’y programmer l’installation de la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes ainsi que les studios de danse du Conservatoire national supérieur de musique et de danse installé quant à lui, depuis 1988, dans l’ancienne École vétérinaire située juste en face. Le Grenier d’abondance présente une architecture tout à fait exceptionnelle : sur trois niveaux superposés, trois files de voûtes d’arêtes retombant sur deux séries de piliers de pierre et deux rangées de pilastres engagés dans les revers des façades. Au centre de ce bâtiment rectangulaire aux dimensions imposantes (130 m de long, 18 m de large), un avant-corps saillant, pourvu d’un fronton triangulaire sobrement décoré, introduit à un grand escalier à quatre noyaux donnant accès aux étages. Pour aménager dans cet édifice singulier les locaux adaptés à ses nouvelles missions, le ministère de la Culture a fait appel aux architectes Valode et Pistre et associés ; le parti proposé permet de laisser intacte la structure d’origine et d’intégrer les éléments modernes dans un souci de sobriété et d’authenticité. Bus C14 -19-31-40-45 : Pont Koenig (rive droite ou rive gauche)

Samedi 19 septembre : Découvres le métier de relieur doreur de livres de l’atelier Kolibri.

©Atelier Kolibri