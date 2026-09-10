Présentation du projet de Banlieues Climat à la ferme du Coulevrain, Ferme du Coulevrain, Savigny-le-Temple

Informations pratiques

Présentation du projet de Banlieues Climat à la ferme du Coulevrain 19 et 20 septembre Ferme du Coulevrain Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentation du projet de rénovation de la ferme du Coulevrain avec l’association Banlieues Climat. L’ancienne commanderie des tepliers est destinée à renaître à la faveur de ce projet de rénovation agricole et culturel. Le projet sera présenté pour la première fois.

Ferme du Coulevrain Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Île-de-France 06 32 13 65 23 http://www.savigny-le-temple.fr Ancienne commanderie des templiers, la ferme du Coulevrain a longtemps été une ferme poylvalente avant d’être rachetée par la Ville de Saivgny-le-Temple. Aujourd’hui l’association Banlieues Climat propose un projet de rénovation et de réanimation de ce lieu dont plusieurs espaces ont été laissés à l’abandon. Il s’agit donc de la renaissance d’un lieu emblématique de la Brie française, dont le projet sera présenté pour la première fois au public lors des JEP 2026. parking fermé, gare de Cesson (RER D, direction Melun via Combs depuis Paris) à 5mn en vélo ou en trotinnette.

Visite commentée avec l’association Banlieues Climat

Gilles Debarle