AGENDA · Plessé
Présentation du projet MALOEN (MAîtrisons LOcalement l’ENergie) Salle Polyvalente Plessé
lundi 21 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Plessé
Informations pratiques
Plessé
Présentation du projet MALOEN (MAîtrisons LOcalement l’ENergie)
Salle Polyvalente 20, rue de Malagué Plessé Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
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Salle Polyvalente 20, rue de Malagué Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 67 78 27 sandrine.jaminet@enr-citoyennes.fr
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English :
L’événement Présentation du projet MALOEN (MAîtrisons LOcalement l’ENergie) Plessé a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44
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