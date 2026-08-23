Présentation du projet MALOEN (MAîtrisons LOcalement l’ENergie) Salle Polyvalente Plessé

Informations pratiques

Plessé

Présentation du projet MALOEN (MAîtrisons LOcalement l’ENergie)

Salle Polyvalente 20, rue de Malagué Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

.

Salle Polyvalente 20, rue de Malagué Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 67 78 27 sandrine.jaminet@enr-citoyennes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Présentation du projet MALOEN (MAîtrisons LOcalement l’ENergie) Plessé a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44