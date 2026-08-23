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AGENDA · Plessé

Présentation du projet MALOEN (MAîtrisons LOcalement l’ENergie) Salle Polyvalente Plessé

lundi 21 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Plessé

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Lieu
Salle Polyvalente
Adresse
20, rue de Malagué
Ville
44630 Plessé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
0 0

Plessé

Présentation du projet MALOEN (MAîtrisons LOcalement l’ENergie)

Salle Polyvalente 20, rue de Malagué Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-21

Date(s) :
2026-09-21

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Salle Polyvalente 20, rue de Malagué Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 67 78 27  sandrine.jaminet@enr-citoyennes.fr

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English :

L’événement Présentation du projet MALOEN (MAîtrisons LOcalement l’ENergie) Plessé a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44

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