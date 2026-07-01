Présentation d’une Cour d’assises, Palais de Justice, Metz

Informations pratiques

Présentation d’une Cour d’assises Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Palais de Justice Moselle

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le Palais de Justice est un bâtiment public qui abrite le tribunal judiciaire et la cour d’appel de Metz. Lieu emblématique chargé d’histoire, il est situé au coeur de la ville de Metz.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à découvrir ce monument majestueux, qui témoigne de l’évolution de la Justice à travers les siècles.

Plusieurs animations vous seront proposées, dont une présentation des assises et des audiences correctionnelles en salle des Assises par groupe de 50 personnes maximum.

Inscription sur internet.

Palais de Justice 3 rue haute Pierre, 57000 Metz Metz 57045 Nouvelle Ville Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jep-palais-de-justice-de-metz-19092026-presentation-de-la-cour-dassises »}] Le palais de justice de Metz est établi dans l’ancien palais du gouverneur de la province des Trois-Évêchés. Après le rachat de l’hôtel, le roi de France fait reconstruire l’édifice dès 1778, par l’architecte Charles-Louis Clérisseau, afin d’y loger le gouverneur de la province. Les travaux sont suspendus en 1791, au cours de la Révolution française, et ne reprennent qu’au début du XIXe siècle.

En raison de sa vocation militaire, l’édifice présente une disposition sévère des bâtiments et une ornementation sobre. Il est construit en pierre de Jaumont, comme de nombreux édifices néoclassiques messins de cette période. Il se compose d’un corps central et de deux pavillons latéraux. L’entrée se compose d’une porte en plein cintre, conformément aux normes du classicisme français. La sculpture représente pratiquement l’unique ornementation de ce bâtiment strict. Sur l’entrée principale, des haut-reliefs et bas-reliefs représentent des trophées militaires, une allégorie de la Clémence, ainsi que Mars et Minerve, dieu et déesse de la guerre dans la mythologie romaine.

Le premier étage comporte un décor riche. On y voit ainsi le duc de Guise portant secours aux soldats de Charles Quint, ennemi de la France, lors du siège de Metz de 1552, ainsi qu’une allégorie de la France s’élançant au secours de l’Amérique. Cette dernière représentation évoque l’engagement de Lafayette aux côtés des insurgés américains contre l’Angleterre en 1778.

Les entrées des bâtiments latéraux, ainsi que la façade côté jardin, sont surmontées de statues représentant de célèbres militaires français : le duc de Guise, le duc de Montmorency, le maréchal de Vieilleville, le duc de Broglie, le vicomte de Turenne et le maréchal de Luxembourg.

L’édifice est finalement transformé en palais de justice en 1806. Il est aujourd’hui le siège des tribunaux de la commune de Metz, ainsi que de la cour d’appel de Metz.

Le Palais de Justice est un bâtiment public qui abrite le tribunal judiciaire et la cour d’appel de Metz. Lieu emblématique chargé d’histoire, il est situé au coeur de la ville de Metz.

©CAMETZ