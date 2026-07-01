Présentation et démonstration de l’orgue de la cathédrale, Cathédrale Saint-Pierre, Montpellier

Informations pratiques

Présentation et démonstration de l’orgue de la cathédrale Samedi 19 septembre, 16h30 Cathédrale Saint-Pierre Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découvrez l’orgue, son histoire, ses sonorités et les grands principes de son fonctionnement.

Cette présentation permettra de mieux comprendre cet instrument complexe et fascinant, véritable patrimoine musical et technique.

Cathédrale Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie La cathédrale Saint-Pierre a été édifiée au XIVe siècle, dès 1364. Remaniée aux siècles suivants, elle a été agrandie au XIXe siècle, au niveau du transept et du chœur actuels. Elle présente un style gothique méridional. Elle est mitoyenne de la faculté de médecine. À l’origine, c’était l’église du monastère-collège Saint-Benoît, occupé par les moines bénédictins. Elle est devenue cathédrale, siège de l’évêque, en 1536.

Propriété de l’État, elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1906 et le ministère des Beaux-Arts en a la charge depuis 1912. Elle est entretenue et restaurée aujourd’hui par les services de la DRAC d’Occitanie. La paroisse est l’affectataire des lieux. Tram ligne 1 et 4. Parking Arceaux, Pitot.

Présentation de l’orgue et de son fonctionnement.

©GVdH