PRÉSENTATION EXPOSITION HORIZON MER VIVRE, DÉCOUVRIR, PROTÉGER Prades-le-Lez
jeudi 8 octobre 2026 · Prades-le-Lez
Informations pratiques
Prades-le-Lez
PRÉSENTATION EXPOSITION HORIZON MER VIVRE, DÉCOUVRIR, PROTÉGER
Prades-le-Lez Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2027-01-08
Date(s) :
2026-10-08
GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr
Présentation de l’escale 3 de l’exposition Horizon Mer vivre, découvrir, protéger
avec Bruno Dumontet- fondateur d’Expédition MED et chef d’expédition jeudi 8/10 de 18h à 19h30 accès libre à partir de 10 ans
Cet automne, les salles d’exposition du Domaine de Restinclières se transforment en un véritable observatoire marin. Entre nostalgie des années 60, architecture de demain et défi écologique, découvrez trois regards complémentaires pour comprendre et protéger notre horizon bleu
Escale 3 Océans et Mers Plastifiés une création de la fondation Expédition MED
Constatez l’ampleur du défi majeur de notre siècle. Cette exposition décrypte le voyage du plastique, de sa production à son abandon, et son impact irréversible sur la biodiversité de nos fonds marins.
Horaires d’ouverture
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 14h à 17h30
Les mercredis 10h à 12h et 14h à 17h30
Le dimanche 14h à 18h (17h30 à partir de novembre)
Fermeture les jours fériés et les samedis .
Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr
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English :
L’événement PRÉSENTATION EXPOSITION HORIZON MER VIVRE, DÉCOUVRIR, PROTÉGER Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES
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