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Présentation guidée et historique en langue des signes des vestiges du Château Royal de Montceaux-les-Meaux, Château des trois Reines (Château royal de Montceaux), Montceaux-lès-Meaux

dimanche 20 septembre 2026 · Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) · Montceaux-lès-Meaux

Présentation guidée et historique en langue des signes des vestiges du Château Royal de Montceaux-les-Meaux, Château des trois Reines (Château royal de Montceaux), Montceaux-lès-Meaux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château des trois Reines (Château royal de Montceaux)
Adresse
10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-Les-Meaux
Ville
77470 Montceaux-lès-Meaux
Département
Seine-et-Marne

Présentation guidée et historique en langue des signes des vestiges du Château Royal de Montceaux-les-Meaux Dimanche 20 septembre, 14h30 Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, les propriétaires vous feront comprendre et découvrir l’histoire de ce lieu qui fut au cœur de la Renaissance et de l’histoire de France par ses reines (Catherine de Médicis, Marie de Médicis et à un autre titre Gabrielle d’Estrée), par ses rois (Henri II , Henri III, Henri IV, Louis XIII), par son architecture et par son rôle dans les guerres de religion. La visite se termine par la Chapelle du Château dont l’autel fut offert par Louis XIV.

Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-Les-Meaux Montceaux-lès-Meaux 77470 Seine-et-Marne Île-de-France
Visite commentée en LSF

Libre de droits

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