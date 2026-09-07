Présentation guidée et historique en langue des signes des vestiges du Château Royal de Montceaux-les-Meaux, Château des trois Reines (Château royal de Montceaux), Montceaux-lès-Meaux

Informations pratiques

Présentation guidée et historique en langue des signes des vestiges du Château Royal de Montceaux-les-Meaux Dimanche 20 septembre, 14h30 Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, les propriétaires vous feront comprendre et découvrir l’histoire de ce lieu qui fut au cœur de la Renaissance et de l’histoire de France par ses reines (Catherine de Médicis, Marie de Médicis et à un autre titre Gabrielle d’Estrée), par ses rois (Henri II , Henri III, Henri IV, Louis XIII), par son architecture et par son rôle dans les guerres de religion. La visite se termine par la Chapelle du Château dont l’autel fut offert par Louis XIV.

Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-Les-Meaux Montceaux-lès-Meaux 77470 Seine-et-Marne Île-de-France

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