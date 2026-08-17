PRÉSENTATION LITTÉRAIRE DE SABRINA DOLLÉ La Tuilerie Barbazan

Informations pratiques

Barbazan

PRÉSENTATION LITTÉRAIRE DE SABRINA DOLLÉ

La Tuilerie CASINO DE BARBAZAN Barbazan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:30:00

fin : 2026-10-03 20:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Sabrina Dollé s’est imposée au fil des années comme une voix singulière du roman psychologique. Passionnée les relations humaines, elle entraîne ses lecteurs dans des univers où se mêlent amour, amitié, rivalités et secrets de famille, nourris par ses références musicales et ses souvenirs de voyage.

Native de la vallée de la Barousse, Sabrina Dollé a quitté sa région pour partir à la découverte du monde. Aujourd’hui installée au Pays-Basque, où elle exerce dans le domaine du bien-être, elle revient régulièrement dans ses montagnes pyrénéennes.

Riche de ses voyages, de ses expériences et de ses études en sciences humaines, elle puise dans son parcours pour construire des intrigues où passé et présent se côtoient, entraînant le lecteur dans des histoires aux dénouements rocambolesques, où trahisons perfides, secrets enfouis et rivalités redoutables se mêlent à des passions intenses.

Une occasion à ne pas manquer pour rencontrer l’auteure, échanger avec elle et partager un moment convivial autour d’un apéritif offert. .

La Tuilerie CASINO DE BARBAZAN Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 70 60

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English :

Over the years, Sabrina Dollé has established herself as a distinctive voice in psychological fiction. Passionate about human relationships, she draws her readers into worlds where love, friendship, rivalries, and family secrets intertwine, all enriched by her musical influences and travel memories.

L’événement PRÉSENTATION LITTÉRAIRE DE SABRINA DOLLÉ Barbazan a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE