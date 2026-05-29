Présentation peintures et sculptures de l’atelier BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Présentation peintures et sculptures de l’atelier BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre samedi 1 août 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Présentation peintures et sculptures de l’atelier
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
L’association de peintres, artisans des arts textiles, et céramistes…présente ses oeuvres.
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BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
The association of painters, textile artists and ceramists…presents its works.
L’événement Présentation peintures et sculptures de l’atelier Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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