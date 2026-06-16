Présentation Saison Culturelle des Théâtres 2026 2027 Espace Philippe Auguste Vernon
Présentation Saison Culturelle des Théâtres 2026 2027 Espace Philippe Auguste Vernon vendredi 26 juin 2026.
Vernon
Présentation Saison Culturelle des Théâtres 2026 2027
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Curieux de savoir ce que vous réserve la nouvelle année culturelle ? Seine Normandie Agglomération (SNA) vous invite à une soirée exceptionnelle sous le signe de la découverte, du partage et de l’émotion. Venez lever le voile sur la programmation des prochains mois !
Bien plus qu’une simple annonce, c’est une véritable soirée d’échanges qui vous attend.
Au programme de votre soirée
– Présentation exclusive Découvrez les pièces, les artistes et les grands rendez-vous qui feront vibrer les scènes du territoire pour cette saison 2026/2027.
– Moment musical & gourmand Prolongez la soirée et partagez vos impressions dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
– Billetterie en avant-première Profitez de l’accès exclusif à la billetterie dès la fin de la présentation pour réserver vos places préférées avant tout le monde ! .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16
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English : Présentation Saison Culturelle des Théâtres 2026 2027
L’événement Présentation Saison Culturelle des Théâtres 2026 2027 Vernon a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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