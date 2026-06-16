Présentation Saison Culturelle des Théâtres 2026 2027 Espace Philippe Auguste Vernon

Vernon

Présentation Saison Culturelle des Théâtres 2026 2027

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Curieux de savoir ce que vous réserve la nouvelle année culturelle ? Seine Normandie Agglomération (SNA) vous invite à une soirée exceptionnelle sous le signe de la découverte, du partage et de l’émotion. Venez lever le voile sur la programmation des prochains mois !

Bien plus qu’une simple annonce, c’est une véritable soirée d’échanges qui vous attend.

Au programme de votre soirée

– Présentation exclusive Découvrez les pièces, les artistes et les grands rendez-vous qui feront vibrer les scènes du territoire pour cette saison 2026/2027.

– Moment musical & gourmand Prolongez la soirée et partagez vos impressions dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

– Billetterie en avant-première Profitez de l’accès exclusif à la billetterie dès la fin de la présentation pour réserver vos places préférées avant tout le monde ! .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation Saison Culturelle des Théâtres 2026 2027

L’événement Présentation Saison Culturelle des Théâtres 2026 2027 Vernon a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération