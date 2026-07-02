Présentation : Voyage dans les archives photographiques du département de l’Hérault, Pierresvives, Montpellier

Informations pratiques

Présentation : Voyage dans les archives photographiques du département de l’Hérault Samedi 19 septembre, 14h00 Pierresvives Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Présentation avec la responsable des fonds iconographique des Archives de son projet multimédia réalisé à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie. Ce projet audiovisuel retrace l’histoire de la photographie à travers l’évolution de ses procédés et de ses supports. Conçu comme un arbre généalogique composé de six branches, il propose une lecture chronologique et visuelle des techniques, de leurs origines à la photographie numérique. Il valorise les collections des Archives départementales de l’Hérault en révélant les usages et les regards portés sur le territoire.

Pierresvives 907, rue du professeur Blayac, Montpellier Montpellier 34000 Mosson Hérault Occitanie 04 67 67 37 00 https://pierresvives.herault.fr/ Domaine départemental : Archives départementales, médiathèque départementale, animations culturelles et expositions

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