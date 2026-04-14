Mimizan

Préservation de la forêt contre les incendies et visite du Centre de Secours

centre de secours de Mimizan Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Laissée ouverte par les sylviculteurs, la forêt landaise est plus que fragile. Après les incendies d’après guerre, une grande organisation est née la DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies). Elle sera présentée avec la projection d’un film vidéo, une présentation en salle. Vous découvrirez le quadrillage systématique réalisé en forêt ainsi que le maillage des points d’eau, la gestion de l’hydraulique et le centre de secours de Mimizan.

Visite commentée par un membre de la DFCI et les pompiers de Mimizan

Heure et lieu de RDV 14h Centre de secours à Mimizan-Bourg

Gratuit

Durée 2h

Maximum 30 pers

Prévoir des chaussures fermées

Réservation obligatoire https://reservation.mimizan-tourisme.com/

L’OIT se réserve le droit d’annuler si les consignes ne sont pas respectées. Visites réservées aux individuels couples et familles .

centre de secours de Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Préservation de la forêt contre les incendies et visite du Centre de Secours

L’événement Préservation de la forêt contre les incendies et visite du Centre de Secours Mimizan a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Mimizan