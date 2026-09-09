Préserver les collections de plantes tropicales, sous les serres patrimoniales et ailleurs…, Jardin botanique, Montigny-lès-Metz

Informations pratiques

Préserver les collections de plantes tropicales, sous les serres patrimoniales et ailleurs… 19 et 20 septembre Jardin botanique Moselle

Modalités : Inscriptions ouvertes dès le 1er septembre. Contact: Secrétariat Pôle Parcs, jardins et espaces naturels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez les coulisses de la préservation des collections de plantes tropicales. Cette visite guidée explore les défis de leur conservation, sous les serres patrimoniales comme en dehors, et les actions mises en œuvre pour protéger ce précieux patrimoine végétal face aux changements environnementaux.

Visite assurée par les médiateurs du Jardin Botanique.

Jardin botanique 27 ter rue de Pont-à-Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz 57950 Les Friches Moselle Grand Est 03 87 55 54 00 [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 55 54 00 »}] Le jardin botanique est un héritage de l’activité scientifique et naturaliste messine. Fondé en 1802 sur la colline Sainte-Croix, il a rassemblé, au cours des époques, diverses personnalités scientifiques passionnées par la botanique, comme Jean-Christophe Couthier, Gabriel Simon, M. Belhomme. Il est transféré à Montigny-lès-Metz en 1865, suite à l’acquisition par la ville de Metz du domaine Frescatelly.

L’activité scientifique du jardin connaît une période d’austérité sous l’occupation allemande, mais le Muséum de Paris l’aide à reconstituer certaines collections végétales. À partir des années 1960, la ville axe sa politique des jardins sur les promenades et le fleurissement. Le jardin botanique perd alors sa vocation scientifique.

La grande serre reste cependant un témoin du rayonnement messin. Construite en 1861 pour l’exposition universelle de la ville, elle a été entièrement brûlée, puis reconstruite sur le site de Montigny en 1898 par M. Wahn.

Découvrez les coulisses de la préservation des collections de plantes tropicales. Cette visite guidée explore les défis de leur conservation, sous les serres patrimoniales comme en dehors, et les en…

©Christian Legay