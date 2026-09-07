Visite de l’unité biomasse de Montigny Lès Metz, Unité biomasse de Montigny-lès-Metz (UEM), Montigny-lès-Metz

Informations pratiques

Visite de l’unité biomasse de Montigny Lès Metz Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Unité biomasse de Montigny-lès-Metz (UEM) Moselle

Inscriptions auprès de : division-communication@uem-metz.fr. Indiquez les nom et prénom de chaque participant. Inscriptions dans la limite des places disponibles. Un e-mail de confirmation vous sera envoyé. Merci de le présenter le jour de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez l’unité Biomasse de Montigny-lès-Metz qui permet d’alimenter en chauffage et en eau chaude sanitaire près de 750 logements, bâtiments publics et équipements collectifs, tout en évitant le rejet d’environ 3 000 tonnes de CO₂ par an. Véritable outil de la transition énergétique, elle illustre l’engagement de l’UEM en faveur d’une production de chaleur durable, locale et performante.

Unité biomasse de Montigny-lès-Metz (UEM) Rue du Président J.F. Kennedy, 57950 Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz 57950 Les Vacons Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « division-communication@uem-metz.fr »}] L’unité biomasse de Montigny-lès-Metz, mise en service par UEM en 2021 sur l’ancien quartier militaire Reymond, alimente le réseau de chauffage urbain de la commune grâce à une énergie majoritairement renouvelable. Fonctionnant avec des plaquettes de bois issues des forêts régionales dans un rayon de 100 km, elle valorise une ressource locale tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Équipée d’une chaudière biomasse de 3,5 MW, complétée par deux chaudières gaz d’appoint, elle assure un rendement énergétique supérieur à 90 %.

Découvrez l’unité Biomasse de Montigny-lès-Metz qui permet d’alimenter en chauffage et en eau chaude sanitaire près de 750 logements, bâtiments publics et équipements collectifs, tout en évitant le 3…

© Rémi Villaggi