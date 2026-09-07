Le jardin botanique de Metz : un patrimoine vivant à préserver, Jardin botanique, Montigny-lès-Metz

Informations pratiques

Le jardin botanique de Metz : un patrimoine vivant à préserver 19 et 20 septembre Jardin botanique Moselle

Inscription ouverte dès le 1er septembre. Contact : Secrétariat Pôle Parcs, jardins et espaces naturels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Deux jardiniers experts vous guident à travers le jardin botanique pour découvrir les effets du changement climatique sur les collections végétales et les actions mises en œuvre pour préserver ce patrimoine vivant, fragile et précieux.

Jardin botanique 27 ter rue de Pont-à-Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz 57950 Les Friches Moselle Grand Est 03 87 55 54 00 [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 55 54 10 »}] Le jardin botanique est un héritage de l’activité scientifique et naturaliste messine. Fondé en 1802 sur la colline Sainte-Croix, il a rassemblé, au cours des époques, diverses personnalités scientifiques passionnées par la botanique, comme Jean-Christophe Couthier, Gabriel Simon, M. Belhomme. Il est transféré à Montigny-lès-Metz en 1865, suite à l’acquisition par la ville de Metz du domaine Frescatelly.

L’activité scientifique du jardin connaît une période d’austérité sous l’occupation allemande, mais le Muséum de Paris l’aide à reconstituer certaines collections végétales. À partir des années 1960, la ville axe sa politique des jardins sur les promenades et le fleurissement. Le jardin botanique perd alors sa vocation scientifique.

La grande serre reste cependant un témoin du rayonnement messin. Construite en 1861 pour l’exposition universelle de la ville, elle a été entièrement brûlée, puis reconstruite sur le site de Montigny en 1898 par M. Wahn.

Deux jardiniers experts vous guident à travers le jardin botanique pour découvrir les effets du changement climatique sur les collections végétales et les actions mises en œuvre pour préserver ce et…

©Christian Legay