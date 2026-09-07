Concert dans le cadre de la route des orgues, Église Sainte-Jeanne-d’Arc, Montigny-lès-Metz
dimanche 20 septembre 2026 · Église Sainte-Jeanne-d'Arc · Montigny-lès-Metz
Informations pratiques
Concert dans le cadre de la route des orgues Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Sainte-Jeanne-d’Arc Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Découvrez l’histoire de l’église et de son orgue lors d’une courte présentation, suivi d’un concert.
Église Sainte-Jeanne-d’Arc 1 rue Nicolas Hamant, 57950 Montigny-les-Metz Montigny-lès-Metz 57950 Saint-Privat Moselle Grand Est 03 87 63 39 52 http://www.stprivat.com Dès 1930, à la suite de la poussée démographique, le secrétaire de Monseigneur Pelt, évêque de Metz, demande de constituer un dossier en vue de la création d’une nouvelle paroisse à Montigny-lès-Metz. L’abbé Pierre Leroy décide de donner le nom de Sainte-Jeanne-d’Arc à la future église.
Commence alors une période riche en événements, et surtout en complications : démarrés dans l’entre-deux-guerres, les travaux de l’église se retrouvent rapidement interrompus. Au moment de l’intensification des bombardements, vers 1944, le sous-sol est ouvert et sert d’abri antiaérien.
À la fin de la guerre, les travaux reprennent et ne sont achevés qu’en 1960, soit 30 ans après les premières démarches et 25 ans exactement après l’inauguration de la chapelle Sainte-Bernadette.
1962 fut l’année de la pose des vitraux, dont la grande verrière représente, sur 30 mètres carrés, l’entrée au ciel de Jeanne d’Arc. L’étude et la maquette des verrières furent réalisées par Maître Camille Hilaire, originaire de Metz et Grand Prix de Rome, et la pose par Pierre Benoit, maître verrier à Nancy. Bus, accès PMR.
Concert
© Montigny-lès-Metz
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