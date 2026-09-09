Visite libre Jardin Botanique de Metz, Jardin botanique, Montigny-lès-Metz

Informations pratiques

Visite libre Jardin Botanique de Metz 19 et 20 septembre Jardin botanique Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Connu d’abord sous le nom de “Parc Frescatelly”, le Jardin Botanique est un parc de style paysager de 4,4 hectares.

Ce lieu est un espace de quiétude, vivant, fragile et précieux. Il invite à observer, écouter et préserver le monde qui nous entoure. Entre flore sauvage et collections d’exception, le jardin bat au rythme de ses habitants : des oiseaux et petits mammifères s’y épanouissent aux côtés de végétaux rares ou menacés.

Il propose de nombreuses collections végétales originales : l’arboretum avec les ginkgos, les séquoias et le cyprès chauve tous centenaires ; la roseraie, le jardin des senteurs, la collection de graminées, de plantes médicinales ou encore la fougeraie.

Le pavillon “Frescatelly” situé au centre du jardin abrite actuellement la direction du Pôle Parcs, Jardins et Espaces Naturels.

Les serres, d’une superficie de 1 000 m² environ, datent de 1898 et sont l’œuvre de Wahn, architecte de la ville à l’époque. Elles rassemblent des plantes tropicales et exotiques venues de diverses régions du monde aux climats variés : équatorial, méditerranéen, aride et tropical.

Jardin botanique 27 ter rue de Pont-à-Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz 57950 Les Friches Moselle Grand Est 03 87 55 54 00 Le jardin botanique est un héritage de l’activité scientifique et naturaliste messine. Fondé en 1802 sur la colline Sainte-Croix, il a rassemblé, au cours des époques, diverses personnalités scientifiques passionnées par la botanique, comme Jean-Christophe Couthier, Gabriel Simon, M. Belhomme. Il est transféré à Montigny-lès-Metz en 1865, suite à l’acquisition par la ville de Metz du domaine Frescatelly.

L’activité scientifique du jardin connaît une période d’austérité sous l’occupation allemande, mais le Muséum de Paris l’aide à reconstituer certaines collections végétales. À partir des années 1960, la ville axe sa politique des jardins sur les promenades et le fleurissement. Le jardin botanique perd alors sa vocation scientifique.

La grande serre reste cependant un témoin du rayonnement messin. Construite en 1861 pour l’exposition universelle de la ville, elle a été entièrement brûlée, puis reconstruite sur le site de Montigny en 1898 par M. Wahn.

Connu d’abord sous le nom de “Parc Frescatelly”, le Jardin Botanique est un parc de style paysager de 4,4 hectares.

©Christian Legay