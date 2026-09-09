Visite du parc photovoltaïque Chemin des Sources, Parc photovoltaïque (UEM), Montigny-lès-Metz

Informations pratiques

Visite du parc photovoltaïque Chemin des Sources Samedi 19 septembre, 09h30, 10h15, 11h00, 11h45 Parc photovoltaïque (UEM) Moselle

Inscriptions auprès de : division-communication@uem-metz.fr. Indiquez les nom et prénom de chaque participant. Inscriptions dans la limite des places disponibles. Un e-mail de confirmation vous sera envoyé. Merci de le présenter le jour de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Découvrez le parc photovoltaïque en autoconsommation collective de Montigny-lès-Metz, situé Chemin des Sources. Lors de cette visite, vous comprendrez le fonctionnement d’une installation photovoltaïque locale, de la production de l’électricité jusqu’à son partage entre les différents acteurs du territoire.

Parc photovoltaïque (UEM) Chemin des Sources, 57950 Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz 57950 Les Friches Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « division-communication@uem-metz.fr »}] Le parc photovoltaïque en autoconsommation collective du Chemin des Sources de Montigny-lès-Metz, inauguré en 2023, est le premier projet de ce type réalisé sur la commune. Propriété d’UEM, il s’inscrit dans une démarche innovante associant la Ville de Montigny-lès-Metz et le groupe Demathieu Bard afin de produire et partager une électricité locale, décarbonée et à prix stable. Implanté sur une ancienne friche industrielle de 3 000 m², le parc est équipé de 500 panneaux photovoltaïques développant une puissance de 300 kWc, pour une production annuelle d’environ 305 MWh, soit l’équivalent de la consommation électrique d’une soixantaine de foyers. L’énergie produite alimente à 85 % plusieurs bâtiments municipaux et à 15 % le siège de Demathieu Bard. Ce projet d’autoconsommation collective permet d’éviter l’émission d’environ 650 tonnes de CO₂ sur sa durée de fonctionnement et illustre l’engagement de l’UEM en faveur d’une production d’électricité renouvelable, locale et partagée.

Découvrez le parc photovoltaïque en autoconsommation collective de Montigny-lès-Metz, situé Chemin des Sources. Lors de cette visite, vous comprendrez le fonctionnement d’une installation locale, de…

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