Presque Louise & Thelma

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07 19:50:00

Date(s) :

2026-05-07

Au départ, un souvenir. Une salle de cinéma dans les années 90 et la sensation d’avoir vu quelque chose d’inédit à cette époque deux femmes héroïnes d’un western moderne. Thelma et Louise.

Le sentiment qui traverse les années, c’est l’injustice. Et une question qui revient. La mort des héroïnes était-elle la seule issue pour rester libres ? Si c’était maintenant , elles feraient

quoi ? Et nous, on en pense quoi, maintenant ?

Pas une adaptation stricte, pas non plus un prétexte. Plutôt un support. Presque Louise & Thelma.

Une proposition de théâtre de rue populaire. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

English :

L’événement Presque Louise & Thelma Cholet a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de tourisme du Choletais