Presscription littéraire à la médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande

Marmande

Presscription littéraire à la médiathèque Albert Camus

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Vous ne savez pas quoi lire, vous avez envie de découvrir de nouvelles perspectives, vous voulez vous y remettre mais par quoi commencer ? Vous voulez changer de registre ? Venez répondre à quelques questions et repartez avec votre liste de lecture personnalisée pour cet été !

Vous ne savez pas quoi lire, vous avez envie de découvrir de nouvelles perspectives, vous voulez vous y remettre mais par quoi commencer ? Vous voulez changer de registre ? Venez répondre à quelques questions et repartez avec votre liste de lecture personnalisée pour cet été !

Durée de l’atelier (1/4 d’heure) .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 mediatheque@mairie-marmande.fr

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English : Presscription littéraire à la médiathèque Albert Camus

Not sure what to read? Want to discover new perspectives? Want to get back into reading but don’t know where to start? Want to try something different? Come answer a few questions and walk away with your personalized reading list for this summer!

L’événement Presscription littéraire à la médiathèque Albert Camus Marmande a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Val de Garonne