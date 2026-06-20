Presscription littéraire à la médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande
Presscription littéraire à la médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande mercredi 29 juillet 2026.
Marmande
Presscription littéraire à la médiathèque Albert Camus
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Vous ne savez pas quoi lire, vous avez envie de découvrir de nouvelles perspectives, vous voulez vous y remettre mais par quoi commencer ? Vous voulez changer de registre ? Venez répondre à quelques questions et repartez avec votre liste de lecture personnalisée pour cet été !
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Durée de l’atelier (1/4 d’heure) .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 mediatheque@mairie-marmande.fr
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English : Presscription littéraire à la médiathèque Albert Camus
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L’événement Presscription littéraire à la médiathèque Albert Camus Marmande a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Val de Garonne
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