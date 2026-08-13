Presscription littéraire à la médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande
samedi 3 octobre 2026 · Rue de la République · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Presscription littéraire à la médiathèque Albert Camus
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Vous ne savez pas quoi lire, vous avez envie de découvrir de nouvelles perspectives, vous voulez vous y remettre mais par quoi commencer ? Vous voulez changer de registre ? Venez répondre à quelques questions et repartez avec votre liste de lecture personnalisée pour cet été !
Avec l’intervenante Elizabeth Bernardo, la Médiathèque Albert Camus propose des séances de prescription littéraire sur rendez-vous, à l’accueil de la médiathèque. Destinées aux adultes, ces rencontres individuelles (15 minutes) sont gratuites et sur réservation.
Vous ne savez pas quoi lire ? Vous souhaitez découvrir de nouvelles perspectives, reprendre la lecture sans savoir par où commencer, ou encore changer de registre ? Cette animation est faite pour vous. .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 mediatheque@mairie-marmande.fr
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English : Presscription littéraire à la médiathèque Albert Camus
Not sure what to read? Want to discover new perspectives? Want to get back into reading but don’t know where to start? Want to try something different? Come answer a few questions and walk away with your personalized reading list for this summer!
L’événement Presscription littéraire à la médiathèque Albert Camus Marmande a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Val de Garonne
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