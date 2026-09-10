Informations pratiques

Aulon

Prestation artistique du chorégraphe Siaka Coulibaly

Quartier du Castéra (théâtre de verdure) AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Lors d’une résidence au cœur des vallées d’Aure et du Louron et à La Soulane, le chorégraphe burkinabé Siaka Coulibaly développe une performance in-situ née d’une immersion dans les paysages et savoir-faire locaux. À la rencontre des murailler·e·s, il tisse un dialogue entre pierre sèche, brique adobe et technique ancestrale africaine de la voûte nubienne. Son corps devient un espace de construction et de mémoire, où gestes, matières et rythmes du territoire se croisent, se transforment et s’enrichissent mutuellement.

Dans le cadre du Mois du Patrimoine .

Quartier du Castéra (théâtre de verdure) AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

During a residency in the heart of the Aure and Louron valleys and in La Soulane, Burkinabé choreographer Siaka Coulibaly is developing a site-specific performance inspired by his immersion in the local landscapes and traditional craftsmanship. %C0 Through his encounters with the stone walls, he weaves a dialogue between dry stone, adobe brick, and the ancestral African technique of the Nubian vault. His body becomes a space of construction and memory, where the gestures, materials, and rhythms of the land intersect, transform, and enrich one another.

L’événement Prestation artistique du chorégraphe Siaka Coulibaly Aulon a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65