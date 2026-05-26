Thionville

Pride de Thionville

43 Rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Pride organisée par l’Association Osmose.

Cette année une manifestation statique suivie d’une marche dans le centre ville aura lieu ! Nous finirons la marche à la salle du Casino où vous retrouverez un marché de créateurices LGBTQIA+ , des stands associatifs et de sensibilisation et un drag show ! Et enfin pour terminer cette Pride nous nous retrouverons au cinéma La Scala pour découvrir le film documentaire sur Hélène Trésore une des premières femme trans journaliste en France dans des médias comme Libération ou France TVTout public

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43 Rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est collectif.osmose@gmail.com

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English :

Pride organized by the Osmose Association.

This year, we’ll be holding a static demonstration followed by a march through the town center! We’ll finish the march at the Salle du Casino, where you’ll find a market of LGBTQIA+ designers, association and awareness-raising stands, and a drag show! And finally, to round off the Pride, we’ll be at La Scala cinema to watch the documentary film about Hélène Trésore, one of France’s first female trans journalists working for the likes of Libération and France TV

L’événement Pride de Thionville Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME