Prieuré de Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Prieuré de Saint-Georges-des-Sept-Voies 19 et 20 septembre Saint-Georges-des-Sept-Voies Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’édifice roman (11e, fin du 12e siècle), orné de peintures murales en trompe-l’œil, offre un cadre somptueux au tabernacle provenant de l’abbaye du Ronceray d’Angers.

Visites guidées de l’église par l’association Les Amis du Prieuré de St-Georges-des-Sept-Voies.

Exposition sur l’histoire du site.

Jeu-découverte de l’église pour enfants de plus de 9 ans

Présentation exceptionnelle d’un tableau qui se trouvait autrefois dans l’église (Vierge à l’Enfant, 18e siècle), conservé au département des Antiquités et des Objets d’Art du Maine-et-Loire.

Venez découvrir ou redécouvrir La Comtesse de Caen (1809-1870), une femme en avance sur son temp.

Exposition, parcours commenté lié à l’histoire de la Ferme-école, dont la fameuse Éolienne Bollée.

Saint-Georges-des-Sept-Voies Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’édifice roman (11e, fin du 12e siècle), orné de peintures murales en trompe-l’œil, offre un cadre somptueux au tabernacle provenant de l’abbaye du Ronceray d’Angers.

© Ville d’art et d’histoire de Saumur