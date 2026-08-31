PRIMA KANTA QUARTET ANGONIA Martres-Tolosane
samedi 31 octobre 2026 · ANGONIA · Martres-Tolosane
Informations pratiques
Martres-Tolosane
PRIMA KANTA QUARTET
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Prima Kanta Quartet
univers aux accents cinématographiques
Pour le week-end du Salon des Arts et du Feu on invite Prima Kanta, fondé il y a 4 ans par le saxophoniste et clarinettiste Laurent Rochelle, évolue d’un sextet créé pour l’album 7 variations sur le Tao (2021) à un quartet atypique mêlant piano, violon, harpe électro-acoustique et vents. Sans basse ni batterie, ce jazz de chambre se distingue par des arrangements collectifs renforçant son identité. Ce nouvel opus intègre des textures électroniques et des voix chantées, offrant une musique originale, sensible et accessible.
Rébecca Féron harpe électro-acoustique, voix
Laurent Rochelle clarinette basse, sax soprano, percussion, compositions
Arnaud Bonnet violon, voix
Frédéric Schadoroff piano, synthé, voix, derbouka 9 .
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Prima Kanta Quartet
a world with cinematic overtones
L’événement PRIMA KANTA QUARTET Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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