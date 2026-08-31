PRIMA KANTA QUARTET ANGONIA Martres-Tolosane

Informations pratiques

Martres-Tolosane

PRIMA KANTA QUARTET

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Prima Kanta Quartet

univers aux accents cinématographiques

Pour le week-end du Salon des Arts et du Feu on invite Prima Kanta, fondé il y a 4 ans par le saxophoniste et clarinettiste Laurent Rochelle, évolue d’un sextet créé pour l’album 7 variations sur le Tao (2021) à un quartet atypique mêlant piano, violon, harpe électro-acoustique et vents. Sans basse ni batterie, ce jazz de chambre se distingue par des arrangements collectifs renforçant son identité. Ce nouvel opus intègre des textures électroniques et des voix chantées, offrant une musique originale, sensible et accessible.

Rébecca Féron harpe électro-acoustique, voix

Laurent Rochelle clarinette basse, sax soprano, percussion, compositions

Arnaud Bonnet violon, voix

Frédéric Schadoroff piano, synthé, voix, derbouka 9 .

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Prima Kanta Quartet

a world with cinematic overtones

L’événement PRIMA KANTA QUARTET Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE