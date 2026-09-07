Primaël Montgauzi, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
Primaël Montgauzi Samedi 17 octobre, 11h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Originaire d’Auch, Primaël chante en gascon, en catalan, en français. Il mélange les morceaux traditionnels et ses propres compositions pour créer une musique à la fois familière et originale.
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie
Primaël chante en gascon, en catalan, en français. Il mélange les morceaux traditionnels et ses propres compositions pour créer une musique à la fois familière et originale.
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