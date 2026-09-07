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Primaël Montgauzi, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch

Primaël Montgauzi, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne
Adresse
12 place Saluste du Bartas 32000 Auch
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
Entrée libre

Primaël Montgauzi Samedi 17 octobre, 11h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Originaire d’Auch, Primaël chante en gascon, en catalan, en français. Il mélange les morceaux traditionnels et ses propres compositions pour créer une musique à la fois familière et originale.

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie
Primaël chante en gascon, en catalan, en français. Il mélange les morceaux traditionnels et ses propres compositions pour créer une musique à la fois familière et originale.

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