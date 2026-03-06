PRINCE OF SPEED CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE À LA VOILE

La Palme Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 08:00:00

fin : 2026-05-06 20:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Championnat du Monde ISWC et GP Wing

Course de vitesse à la voile de printemps qui se déroule sur la plage sauvage du Rouet de La Palme.

Les compétitions se dérouleront, selon les conditions de vent, entre le 27 Avril et le 6 Mai 2026, selon les conditions météorologiques et marines.

5 Titres de Champion du Monde a gagner Homme, Femme, Jeunes hommes et femmes, et pratique du Foil.

Tous les Grands Champions déjà enregistrés pour la session de printemps

Antoine Albeau, Nicolas Goyard, William Huppert, Pierre Mortefon, Matteo Iachino, Cedric Bordes, Heidi Ulrich, Jenna Gibson, Blanca Alabau, Justine Lemeteyer, Vincent Valkenaers…

Parking Salin de La Palme (randonnée à pied à travers le salin jusqu’à la plage).

Spot unique en Europe, grâce à la direction du vent pour toutes pratiques de voile, les riders sont toujours motivés à établir de nouveaux records !

Les autres rendez-vous Prince of Speed

– La Palme Tentative du Record du Monde 7 Juin 7 Juillet

– La Palme GP international Farrel Cup 3 jours dans la période du 1er Septembre au 1er Octobre

.

La Palme 11480 Aude Occitanie wstspeedtour@gmail.com

English :

ISWC World Championship and GP Wing

Spring sailing speed race held on the wild Rouet beach in La Palme.

The competitions will take place between April 27 and May 6, 2026, depending on wind and sea conditions.

5 World Champion titles up for grabs: Men’s, Women’s, Young Men’s and Women’s, and Foil.

All the Grand Champions already registered for the spring session:

Antoine Albeau, Nicolas Goyard, William Huppert, Pierre Mortefon, Matteo Iachino, Cedric Bordes, Heidi Ulrich, Jenna Gibson, Blanca Alabau, Justine Lemeteyer, Vincent Valkenaers…

Parking: Salin de La Palme (walk through the salt works to the beach).

A unique spot in Europe, thanks to the wind direction for all sailing practices, riders are always motivated to set new records!

Other Prince of Speed events

– La Palme World Record Attempt: June 7 July 7

– La Palme GP international Farrel Cup: 3 days in the period: September 1 October 1

