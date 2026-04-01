La Peyratte

PRINTEMPS A LA FERME La Balade des Autruches Portes ouvertes

34 Route de la Forge, 79200 La Peyratte La Peyratte Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Dans le cadre du Printemps à la Ferme, le réseau Bienvenue à la ferme invite le public à découvrir La Balade des Autruches pour une expérience dépaysante en pleine nature.

Cette ferme propose de rencontrer des animaux fascinants comme les autruches, émeus et nandous, ainsi que chèvres, moutons et poneys. Une belle occasion de découvrir un élevage atypique et de partager un moment privilégié avec les animaux.

Au programme visite libre ou guidée du parc, découverte des espèces et échanges avec le producteur dans une ambiance conviviale. Les enfants bénéficient d’une entrée gratuite.

18 & 19 avril et 1er, 2 & 3 mai 14h30 à 18h30

La Peyratte (79200)

Une sortie idéale en famille pour profiter d’un moment nature. .

34 Route de la Forge, 79200 La Peyratte La Peyratte 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 22 29 43 labaladedesautruches@gmail.com

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English : PRINTEMPS A LA FERME La Balade des Autruches Portes ouvertes

L’événement PRINTEMPS A LA FERME La Balade des Autruches Portes ouvertes La Peyratte a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Gâtine