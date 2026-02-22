Vide-grenier La Peyratte La Peyratte
Vide-grenier La Peyratte dimanche 26 avril 2026.
Vide-grenier La Peyratte
Stade municipal La Peyratte Deux-Sèvres
2026-04-26
2026-04-26
2026-04-26
Vide grenier organisé par l’Association des Parents d’Elèves de La Peyratte.
Inscription pour un stand possible jusqu’au 24 avril.
Véhicule possible sur stand. .
Stade municipal La Peyratte 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 70 54 37
English : Vide-grenier La Peyratte
