Vide-grenier La Peyratte

Stade municipal La Peyratte Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Vide grenier organisé par l’Association des Parents d’Elèves de La Peyratte.

Inscription pour un stand possible jusqu’au 24 avril.

Véhicule possible sur stand. .

Stade municipal La Peyratte 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 70 54 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier La Peyratte

L’événement Vide-grenier La Peyratte La Peyratte a été mis à jour le 2026-02-21 par CC Parthenay Gâtine