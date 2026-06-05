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PRINTEMPS DE LALANDE MAISON DE QUARTIER LALANDE Toulouse

PRINTEMPS DE LALANDE MAISON DE QUARTIER LALANDE Toulouse samedi 6 juin 2026.

Lieu : MAISON DE QUARTIER LALANDE

Adresse : 239 Avenue de Fronton

Ville : 31200 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Toulouse

PRINTEMPS DE LALANDE

MAISON DE QUARTIER LALANDE 239 Avenue de Fronton Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 22:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Un événement qui promet une journée de découverte festive et familiale !
Profitez d’initiations et de démonstrations de nombreux sports.

Les demi-frères Grumaux eux vous feront découvrir un spectacle haut en couleurs à travers de grandes cascades.

Sur place restauration et rafraîchissements.   .

MAISON DE QUARTIER LALANDE 239 Avenue de Fronton Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie   accueil.lalande@mairie-toulouse.fr

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English :

The event promises to be a festive, family-friendly day of discovery!

L’événement PRINTEMPS DE LALANDE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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