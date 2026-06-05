PRINTEMPS DE LALANDE MAISON DE QUARTIER LALANDE Toulouse
PRINTEMPS DE LALANDE MAISON DE QUARTIER LALANDE Toulouse samedi 6 juin 2026.
Toulouse
PRINTEMPS DE LALANDE
MAISON DE QUARTIER LALANDE 239 Avenue de Fronton Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 22:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Un événement qui promet une journée de découverte festive et familiale !
Profitez d’initiations et de démonstrations de nombreux sports.
Les demi-frères Grumaux eux vous feront découvrir un spectacle haut en couleurs à travers de grandes cascades.
Sur place restauration et rafraîchissements. .
MAISON DE QUARTIER LALANDE 239 Avenue de Fronton Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie accueil.lalande@mairie-toulouse.fr
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English :
The event promises to be a festive, family-friendly day of discovery!
L’événement PRINTEMPS DE LALANDE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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