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Printemps de Lanvellec De Lübeck à Leipzig Étudiants du Conservatoire Paris Boulogne-Billancourt Lannion

Printemps de Lanvellec De Lübeck à Leipzig Étudiants du Conservatoire Paris Boulogne-Billancourt Lannion dimanche 10 mai 2026.

Adresse : 365 Rdpt du Kruguilh

Ville : 22300 Lannion

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-05-10T17:00:00

Fin : 2026-05-10T

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Lannion

Printemps de Lanvellec De Lübeck à Leipzig Étudiants du Conservatoire Paris Boulogne-Billancourt

365 Rdpt du Kruguilh Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Distribution
Mitsuru Ikeda > traverso
Laura Alexander > violon baroque
Siméon Petrov > clavecin
Au début du 18e siècle, l’Allemagne musicale est un creuset où se rencontrent & se transforment les influences européennes. De la solitude expressive de la flûte chez Georg Philipp Telemann au dialogue intense de Georg Friedrich Haendel, de la liberté flamboyante de Dieterich Buxtehude à l’architecture lumineuse de Johann Sebastian Bach, ce programme retrace un chemin vers l’accomplissement d’un art. Chez Bach, héritier & passeur, le contrepoint devient conversation vivante, la rigueur se fait chant, & la tradition trouve sa pleine lumière. Du souffle solitaire à la plénitude du trio, ce concert dessine ainsi un paysage profondément allemand, où tradition et invention se répondent, & où l’art de Bach apparaît comme l’aboutissement d’une lignée autant que comme une voix unique.   .

365 Rdpt du Kruguilh Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 13 72 

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English :

L’événement Printemps de Lanvellec De Lübeck à Leipzig Étudiants du Conservatoire Paris Boulogne-Billancourt Lannion a été mis à jour le 2026-04-02 par SITARMOR

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