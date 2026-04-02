Lannion

Printemps de Lanvellec Un voyage à Venise autour de 1730 Étudiants du Conservatoire de Lyon (Les Voyageurs du Temps)

365 Rdpt du Kruguilh Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 11:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Distribution Johanna Unterpertinger > flûte à bec, basson baroque

Lilith Bodenkamp > violon baroque

Emma Simmons > violon baroque

Llorenç Carbo Terrades > violoncelle baroque

Antonio Guimarães > clavecin

Au 18e siècle, Venise est l’une des capitales musicales les plus fascinantes d’Europe. La Sérénissime rayonne par sa richesse culturelle, son cosmopolitisme & son goût pour le spectacle. La musique y résonne partout dans les basiliques, les palais, les théâtres d’opéra & surtout dans les ospedali, institutions charitables où de jeunes musiciennes reçoivent une formation remarquable. C’est dans ce contexte foisonnant que s’épanouit le génie d’Antonio Vivaldi, prêtre, pédagogue, compositeur & violoniste. Mais il n’est pas le seul. Antonio Lotti, Johann Adolph Hasse, Domenico Scarlatti, Nicola Antonio Porpora & Giovanni Benedetto Platti contribuent également à un répertoire vénitien élégant & expressif. C’est par le contraste & l’exaltation des couleurs instrumentales que se distingue la musique vénitienne de cette période. .

365 Rdpt du Kruguilh Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 93 35 13 72

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English :

L’événement Printemps de Lanvellec Un voyage à Venise autour de 1730 Étudiants du Conservatoire de Lyon (Les Voyageurs du Temps) Lannion a été mis à jour le 2026-04-02 par SITARMOR